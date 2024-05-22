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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (295749) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (5)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (20)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (37)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (7)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (20)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (87)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (40)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (5)
10,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (11)
4,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (9)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Малоголосковская, 42
Всего: упаковка (6)
10,99 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (20)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (18)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (20)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (34)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 11
Всего: упаковка (27)
10,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 102
Всего: упаковка (19)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Липинского, 60
Всего: упаковка (20)
10,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (27)
10,99 грн