Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙЦены в аптеках

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Киев (295749) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (19)
8,70
Экономия: -2,75 грн
5,95 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
8,70
Экономия: -2,75 грн
5,95 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (79)
8,70
Экономия: -2,75 грн
5,95 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (34)
10,99 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (114)
8,70
Экономия: -2,75 грн
5,95 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (4)
8,70
Экономия: -2,75 грн
5,95 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (12)
10,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (7)
10,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (11)
10,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (9)
10,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (5)
10,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (13)
10,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (23)
10,99 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (14)
8,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (4)
10,99 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (14)
8,70
Экономия: -2,75 грн
5,95 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (10)
8,70
Экономия: -2,75 грн
5,95 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (12)
8,70
Экономия: -2,75 грн
5,95 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (22)
8,70
Экономия: -2,75 грн
5,95 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (26)
10,99 грн