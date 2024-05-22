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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (295749) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (20)
10,99 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (3)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (6)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (27)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (26)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (18)
10,99 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (37)
10,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (136)
5,72
Экономия: -0,22 грн
5,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (27)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
Всего: упаковка (21)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (20)
10,99 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (2)
8,00
Экономия: -3,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (2)
8,00
Экономия: -3,00 грн
5,00 грн
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (28)
10,99 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (2)
8,00
Экономия: -3,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (1)
8,00
Экономия: -3,00 грн
5,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (4)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (14)
10,99 грн