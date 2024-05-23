Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Запорожье (832897) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (44)
15,35
Экономия: -1,18 грн
14,17 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (5)
16,21
Экономия: -2,00 грн
14,21 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (41)
16,19
Экономия: -2,63 грн
13,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (16)
16,65
Экономия: -1,04 грн
15,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
15,71
Экономия: -2,22 грн
13,49 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (3)
17,11
Экономия: -0,90 грн
16,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (11)
17,63
Экономия: -1,96 грн
15,67 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
16,60
Экономия: -1,51 грн
15,09 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (8)
15,57
Экономия: -1,67 грн
13,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (19)
16,31
Экономия: -2,54 грн
13,77 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (17)
17,62
Экономия: -2,56 грн
15,06 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (33)
17,11
Экономия: -2,12 грн
14,99 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (13)
15,65
Экономия: -1,31 грн
14,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (19)
15,34
Экономия: -1,63 грн
13,71 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (6)
17,55
Экономия: -2,08 грн
15,47 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (6)
17,38
Экономия: -1,99 грн
15,39 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (2)
15,66
Экономия: -1,82 грн
13,84 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (6)
15,55
Экономия: -1,25 грн
14,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
17,30
Экономия: -2,51 грн
14,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (20)
15,77
Экономия: -1,45 грн
14,32 грн