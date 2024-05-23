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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одесса (832897) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (80)
18,03
Экономия: -3,34 грн
14,69 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (19)
16,17
Экономия: -1,79 грн
14,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (39)
17,54
Экономия: -2,28 грн
15,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (62)
18,01
Экономия: -2,68 грн
15,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (37)
15,56
Экономия: -1,48 грн
14,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (9)
16,05
Экономия: -1,73 грн
14,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (11)
15,58
Экономия: -1,22 грн
14,36 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (97)
17,43
Экономия: -2,17 грн
15,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (50)
18,60
Экономия: -3,51 грн
15,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (97)
17,89
Экономия: -2,36 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (50)
16,80
Экономия: -2,41 грн
14,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (93)
17,78
Экономия: -3,16 грн
14,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (37)
15,62
Экономия: -1,60 грн
14,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (23)
18,02
Экономия: -2,46 грн
15,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
18,02
Экономия: -2,96 грн
15,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (54)
17,69
Экономия: -3,00 грн
14,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (3)
17,19
Экономия: -1,15 грн
16,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (32)
17,44
Экономия: -1,90 грн
15,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (19)
17,16
Экономия: -1,27 грн
15,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (50)
17,64
Экономия: -3,40 грн
14,24 грн