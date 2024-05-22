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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (832897) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (18)
15,93
Экономия: -1,95 грн
13,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (17)
15,56
Экономия: -2,04 грн
13,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (7)
17,58
Экономия: -3,15 грн
14,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (15)
15,04
Экономия: -0,87 грн
14,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (11)
17,62
Экономия: -1,02 грн
16,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (6)
17,82
Экономия: -2,58 грн
15,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (65)
16,68
Экономия: -1,67 грн
15,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
17,64
Экономия: -3,21 грн
14,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
17,30
Экономия: -1,77 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 15
Всего: упаковка (22)
16,22
Экономия: -2,60 грн
13,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (25)
17,37
Экономия: -0,77 грн
16,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
Всего: упаковка (4)
15,50
Экономия: -1,20 грн
14,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (17)
16,47
Экономия: -1,61 грн
14,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (3)
17,17
Экономия: -2,23 грн
14,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (6)
17,56
Экономия: -2,87 грн
14,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (7)
16,40
Экономия: -1,33 грн
15,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
Всего: упаковка (3)
17,39
Экономия: -1,57 грн
15,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (2)
17,15
Экономия: -2,18 грн
14,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 22
Всего: упаковка (16)
17,78
Экономия: -1,87 грн
15,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (12)
16,18
Экономия: -1,74 грн
14,44 грн