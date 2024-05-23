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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Запорожье (832894) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
7,58
Экономия: -0,70 грн
6,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
9,53
Экономия: -1,27 грн
8,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (10)
8,31
Экономия: -0,65 грн
7,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
8,53
Экономия: -0,97 грн
7,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (5)
8,73
Экономия: -1,09 грн
7,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (32)
8,76
Экономия: -1,42 грн
7,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (7)
9,00
Экономия: -0,89 грн
8,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (100)
9,46
Экономия: -1,73 грн
7,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (6)
8,95
Экономия: -0,56 грн
8,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (26)
8,31
Экономия: -0,65 грн
7,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (3)
9,70
Экономия: -0,83 грн
8,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (9)
9,56
Экономия: -1,07 грн
8,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (19)
8,43
Экономия: -0,91 грн
7,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (7)
9,53
Экономия: -1,51 грн
8,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (19)
9,55
Экономия: -1,40 грн
8,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (38)
9,70
Экономия: -1,21 грн
8,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (4)
8,71
Экономия: -0,73 грн
7,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (2)
9,11
Экономия: -1,32 грн
7,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (18)
8,31
Экономия: -0,89 грн
7,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (1)
9,52
Экономия: -1,14 грн
8,38 грн