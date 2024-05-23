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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одесса (832894) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (49)
9,49
Экономия: -1,76 грн
7,73 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (20)
8,75
Экономия: -0,98 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (89)
9,40
Экономия: -1,23 грн
8,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (63)
9,70
Экономия: -1,46 грн
8,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (49)
8,35
Экономия: -0,81 грн
7,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (48)
8,73
Экономия: -0,94 грн
7,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (57)
9,21
Экономия: -1,10 грн
8,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (18)
8,41
Экономия: -0,66 грн
7,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (52)
9,03
Экономия: -1,14 грн
7,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (41)
9,81
Экономия: -1,85 грн
7,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (94)
9,42
Экономия: -1,25 грн
8,17 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (6)
9,55
Экономия: -1,65 грн
7,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (16)
9,05
Экономия: -1,30 грн
7,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (98)
9,58
Экономия: -1,71 грн
7,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (48)
8,38
Экономия: -0,87 грн
7,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (48)
9,56
Экономия: -1,32 грн
8,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (105)
9,38
Экономия: -1,54 грн
7,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (55)
9,52
Экономия: -1,62 грн
7,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (12)
9,21
Экономия: -1,19 грн
8,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (83)
8,81
Экономия: -0,97 грн
7,84 грн