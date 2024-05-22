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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Киев (832894) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
9,18
Экономия: -1,45 грн
7,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (4)
9,86
Экономия: -1,79 грн
8,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (9)
9,41
Экономия: -1,13 грн
8,28 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
9,58
Экономия: -1,05 грн
8,53 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
9,82
Экономия: -1,75 грн
8,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (18)
8,62
Экономия: -1,06 грн
7,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (11)
9,30
Экономия: -1,37 грн
7,93 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (2)
10,15
Экономия: -0,30 грн
9,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (30)
8,42
Экономия: -1,10 грн
7,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (7)
9,53
Экономия: -1,41 грн
8,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Борщаговская, 128
Всего: упаковка (4)
9,63
Экономия: -1,40 грн
8,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (8)
9,30
Экономия: -0,78 грн
8,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (4)
10,42
Экономия: -2,31 грн
8,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (10)
8,91
Экономия: -1,17 грн
7,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (2)
9,47
Экономия: -0,37 грн
9,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (11)
9,45
Экономия: -0,55 грн
8,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (14)
10,01
Экономия: -0,60 грн
9,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (4)
8,61
Экономия: -0,86 грн
7,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (79)
9,02
Экономия: -0,91 грн
8,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
8,14
Экономия: -0,69 грн
7,45 грн