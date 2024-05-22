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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (832894) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
9,73
Экономия: -1,66 грн
8,07 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (18)
9,41
Экономия: -1,10 грн
8,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (51)
9,42
Экономия: -1,17 грн
8,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (15)
9,51
Экономия: -1,05 грн
8,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (10)
9,81
Экономия: -1,36 грн
8,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (47)
8,85
Экономия: -0,93 грн
7,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (180)
9,52
Экономия: -1,43 грн
8,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (7)
8,09
Экономия: -0,73 грн
7,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (20)
9,12
Экономия: -1,35 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (146)
8,94
Экономия: -0,89 грн
8,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (20)
8,97
Экономия: -0,90 грн
8,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (17)
9,86
Экономия: -1,58 грн
8,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (114)
9,81
Экономия: -1,40 грн
8,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
9,75
Экономия: -0,79 грн
8,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (29)
9,71
Экономия: -1,25 грн
8,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
Всего: упаковка (1)
9,45
Экономия: -1,35 грн
8,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (18)
9,98
Экономия: -1,30 грн
8,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (17)
9,12
Экономия: -1,03 грн
8,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (13)
9,84
Экономия: -1,43 грн
8,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (26)
9,59
Экономия: -1,51 грн
8,08 грн