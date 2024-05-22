Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙЦены в аптеках

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см "Медичний стандарт", тип 17, №1 - Киев (397912) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (33)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (17)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (3)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (28)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (41)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (17)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (3)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (122)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (12)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (21)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (229)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (24)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
Всего: упаковка (48)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (44)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (147)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Милютенко, 34
Всего: упаковка (53)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 18
Всего: упаковка (57)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (26)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 19
Всего: упаковка (22)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (26)
15,60
Экономия: -4,94 грн
10,66 грн