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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см "Медичний стандарт", тип 17, №1 - Киев (397911) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (4)
6,13
Экономия: -1,37 грн
4,76 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гусятин, ул. Тернопольская, 4
Всего: упаковка (19)
4,82
Экономия: -0,04 грн
4,78 грн
Перша аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 30
Всего: упаковка (23)
4,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52
Всего: упаковка (149)
4,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 6
Всего: упаковка (7)
4,81
Экономия: -0,02 грн
4,79 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 48 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (4)
4,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 18 мин
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
4,81
Экономия: -0,01 грн
4,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (33)
4,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Калуш, ул. Каракая, 25
Всего: упаковка (27)
4,85
Экономия: -0,05 грн
4,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Калуш, ул. Каракая, 25
Всего: упаковка (10)
4,83 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Калуш, ул. Каракая, 25
Всего: упаковка (23)
4,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
4,83 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Шевченко Тараса, 1-А
Всего: упаковка (6)
4,85
Экономия: -0,05 грн
4,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ясиня, ул. Коцюбинского, 25
Всего: упаковка (28)
4,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 18 мин
Свалява, ул. Главная, 31
Всего: упаковка (5)
5,46 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Ужгород, ул. Гошовского Владимира, 2
Всего: упаковка (1)
5,90
Экономия: -1,14 грн
4,76 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
Всего: упаковка (20)
5,10 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом