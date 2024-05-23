Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙЦены в аптеках

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одесса (295753) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (33)
14,99 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
12,22 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (18)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (14)
14,99 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (31)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (2)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
Любимая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (13)
13,60 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (16)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
Всего: упаковка (5)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (80)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
Всего: упаковка (5)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Всего: упаковка (1)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
Всего: упаковка (21)
14,99 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
Всего: упаковка (19)
14,99 грн