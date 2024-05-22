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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (295753) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (19)
14,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (19)
19,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (67)
19,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (181)
19,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (4)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (11)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (13)
14,99 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 18 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (19)
12,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
12,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (33)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (4)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (26)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (18)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (9)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (11)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
Всего: упаковка (15)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 7
Всего: упаковка (6)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (37)
14,99 грн