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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (295753) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (14)
14,99 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (13)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (5)
14,99 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
12,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (11)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (33)
14,99 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (7)
12,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (25)
14,99 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (34)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (16)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (31)
14,99 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (4)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (6)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (1)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (23)
14,99 грн