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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Запорожье (295752) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (22)
8,00
Экономия: -3,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (97)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (16)
8,00
Экономия: -3,00 грн
5,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (21)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (13)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 36 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (34)
8,00
Экономия: -3,00 грн
5,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (9)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (23)
8,00
Экономия: -3,00 грн
5,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (29)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (17)
6,00
Экономия: -1,00 грн
5,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (16)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (6)
8,00
Экономия: -3,00 грн
5,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (30)
6,00
Экономия: -1,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (16)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (16)
8,00
Экономия: -3,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (25)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (54)
8,00
Экономия: -3,00 грн
5,00 грн