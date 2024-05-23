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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одесса (295752) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Колонтаевская
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (2)
9,20 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (4)
9,20 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
6,31 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (5)
9,20 грн
Верона
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (7)
9,20 грн
Маргарита
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (6)
9,20 грн
Жасмин
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рабина Ицхака, 16
Всего: упаковка (4)
9,20 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (18)
9,20 грн
Венера
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 8
Всего: упаковка (3)
9,20 грн
Алина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
Всего: упаковка (6)
9,20 грн
Гармония
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 50
Всего: упаковка (3)
9,20 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
9,20 грн
Глория
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (12)
9,20 грн
Люстдорф
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 54
Всего: упаковка (1)
9,20 грн
Валерия
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (8)
9,20 грн
Виталина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
Всего: упаковка (6)
9,20 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (8)
9,20 грн
Азалия
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Комарова Космонавта, 6
Всего: упаковка (6)
9,20 грн
Афродита
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Варненская, 20-Б
Всего: упаковка (9)
9,20 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
9,20 грн