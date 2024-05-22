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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (295752) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
6,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (34)
4,53 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (19)
6,40 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жовтанцы, ул. Львовская, 13
Всего: упаковка (6)
4,70
Экономия: -1,25 грн
3,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, пл. Рынок, 1
Всего: упаковка (19)
4,50
Экономия: -1,05 грн
3,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудки, пл. Возрождения, 8-А
Всего: упаковка (87)
5,44
Экономия: -1,99 грн
3,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (6)
9,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
Всего: упаковка (6)
4,70
Экономия: -1,25 грн
3,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1/3
Всего: упаковка (14)
4,50
Экономия: -1,05 грн
3,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Ковалива, 35-А
Всего: упаковка (11)
4,50
Экономия: -1,05 грн
3,45 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: упаковка (1)
4,00
Экономия: -0,55 грн
3,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
Всего: упаковка (58)
6,98
Экономия: -0,08 грн
6,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 62-А
Всего: упаковка (3)
4,50
Экономия: -1,05 грн
3,45 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (18)
6,00
Экономия: -1,00 грн
5,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, ул. Сечевых Стрельцов, 2-Б
Всего: упаковка (5)
4,32
Экономия: -0,87 грн
3,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Солотвин, ул. Черновола, 4-А
Всего: упаковка (1)
4,32
Экономия: -0,87 грн
3,45 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Синевир, , 1068-А
Всего: упаковка (20)
4,63
Экономия: -1,18 грн
3,45 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Скорики, ул. Криничная, 1-Б
Всего: упаковка (9)
6,35 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Яремче, ул. Довбуша, 5
Всего: упаковка (5)
4,32
Экономия: -0,87 грн
3,45 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (31)
6,35 грн