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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (295752) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
13,50
Экономия: -0,75 грн
12,75 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
13,09
Экономия: -1,45 грн
11,64 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (7)
13,36
Экономия: -1,75 грн
11,61 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
6,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (6)
13,00
Экономия: -1,36 грн
11,64 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
12,42
Экономия: -0,78 грн
11,64 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (7)
12,46
Экономия: -0,47 грн
11,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (55)
7,49
Экономия: -0,39 грн
7,10 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (18)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (3)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (13)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (3)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (9)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (13)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (200)
5,20
Экономия: -0,48 грн
4,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: упаковка (9)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (40)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (13)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (12)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (21)
7,00
Экономия: -2,00 грн
5,00 грн