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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одесса (295726) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (8)
23,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (4)
21,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (2)
21,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (2)
21,90 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
21,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Педагогическая, 23-Б
Всего: упаковка (1)
21,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (3)
21,90 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 19/1
Всего: упаковка (2)
21,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
21,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Крылова, 38
Всего: упаковка (72)
11,75
Экономия: -2,07 грн
9,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (17)
11,69
Экономия: -0,54 грн
11,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
Всего: упаковка (4)
11,70
Экономия: -1,04 грн
10,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
Всего: упаковка (1)
11,56
Экономия: -1,64 грн
9,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (66)
10,69
Экономия: -0,95 грн
9,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
Всего: упаковка (48)
13,52
Экономия: -2,06 грн
11,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (12)
10,74
Экономия: -0,44 грн
10,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (12)
10,46
Экономия: -0,67 грн
9,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (18)
11,71
Экономия: -0,71 грн
11,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, спуск Стрелецкий, 1/4
Всего: упаковка (1)
9,99
Экономия: -1,20 грн
8,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (8)
12,16
Экономия: -0,41 грн
11,75 грн