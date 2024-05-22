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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (295726) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (85)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (30)
16,50
Экономия: -3,30 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (10)
17,30
Экономия: -4,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (25)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (9)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (9)
16,50
Экономия: -4,75 грн
11,75 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (15)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (12)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (22)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (16)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 18 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (32)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (13)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (21)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
11,07
Экономия: -0,69 грн
10,38 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (12)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (26)
17,30
Экономия: -4,82 грн
12,48 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 18 мин
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (144)
16,50
Экономия: -4,75 грн
11,75 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (2)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (25)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (12)
11,59
Экономия: -0,69 грн
10,90 грн