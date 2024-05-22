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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (295726) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
10,45
Экономия: -0,45 грн
10,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (10)
10,83
Экономия: -0,45 грн
10,38 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (27)
11,76
Экономия: -1,10 грн
10,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (20)
11,85
Экономия: -1,19 грн
10,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (3)
10,72
Экономия: -0,66 грн
10,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (2)
10,81
Экономия: -0,43 грн
10,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (20)
10,93
Экономия: -0,33 грн
10,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (9)
11,62
Экономия: -1,25 грн
10,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 17:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (18)
12,28
Экономия: -0,38 грн
11,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
12,40
Экономия: -0,41 грн
11,99 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (3)
12,10
Экономия: -0,65 грн
11,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (8)
14,51
Экономия: -0,81 грн
13,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (8)
12,28
Экономия: -0,53 грн
11,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
Всего: упаковка (48)
13,52
Экономия: -2,06 грн
11,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (71)
10,69
Экономия: -0,95 грн
9,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (12)
10,46
Экономия: -0,67 грн
9,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Миргород, ул. Гоголя, 139
Всего: упаковка (85)
11,74
Экономия: -0,98 грн
10,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (5)
11,43
Экономия: -0,53 грн
10,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, спуск Стрелецкий, 1/4
Всего: упаковка (1)
9,99
Экономия: -1,20 грн
8,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
Всего: упаковка (8)
12,19
Экономия: -1,82 грн
10,37 грн