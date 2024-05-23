Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты гипсовыеБИНТ ГИПСОВЫЙ "БЕЛОСНЕЖКА"Цены в аптеках

БИНТ ГИПСОВЫЙ "БЕЛОСНЕЖКА" 15 см х 2,7 м, №1 - Одесса (94776) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3)
15,48 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (3)
19,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (12)
27,99 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
14,98 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (3)
27,99 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
19,30 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (3)
22,96 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
16,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (3)
27,99 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
22,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
19,74 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (3)
22,96 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
27,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (1)
27,99 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
19,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (3)
19,45 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (3)
15,42 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (8)
27,99 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (1)
22,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (6)
24,20 грн