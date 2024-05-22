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БИНТ ГИПСОВЫЙ "БЕЛОСНЕЖКА" 15 см х 2,7 м, №1 - Киев (94776) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 311 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
14,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
28,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
26,50
Экономия: -8,35 грн
18,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (3)
24,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
22,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
29,00
Экономия: -9,15 грн
19,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
17,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
15,56 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (3)
21,15 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (5)
29,00
Экономия: -9,15 грн
19,85 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 19 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
26,50
Экономия: -8,24 грн
18,26 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (3)
24,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (3)
18,32 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (5)
24,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (2)
17,68 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 19 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (5)
22,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (14)
27,99 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (5)
23,65 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 107
Всего: упаковка (1)
22,90
Экономия: -5,10 грн
17,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
27,99 грн