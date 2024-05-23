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БИНТ ГИПСОВЫЙ "БЕЛОСНЕЖКА" 10 см х 2,7 м, №1 - Запорожье (94774) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
15,00
Экономия: -4,00 грн
11,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
15,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (3)
16,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
14,33
Экономия: -0,43 грн
13,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (3)
17,12 грн
Экономная аптека
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Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (5)
14,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (6)
15,04
Экономия: -0,45 грн
14,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (3)
15,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
14,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (7)
15,56 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (3)
17,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (4)
12,50
Экономия: -0,75 грн
11,75 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (4)
15,00
Экономия: -4,00 грн
11,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
14,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (3)
15,56 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (3)
15,00
Экономия: -4,00 грн
11,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (4)
15,00
Экономия: -4,00 грн
11,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
19,00
Экономия: -2,90 грн
16,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (2)
13,44
Экономия: -0,65 грн
12,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (3)
12,31
Экономия: -0,41 грн
11,90 грн