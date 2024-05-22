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БИНТ ГИПСОВЫЙ "БЕЛОСНЕЖКА" 10 см х 2,7 м, №1 - Киев (94774) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
15,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (19)
14,72 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
17,70
Экономия: -5,56 грн
12,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (7)
17,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (6)
17,50
Экономия: -5,36 грн
12,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (3)
13,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (3)
12,57 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (4)
16,34 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (4)
16,34 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 19 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (5)
15,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (3)
12,91
Экономия: -0,60 грн
12,31 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (4)
15,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (8)
19,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (3)
15,56 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (5)
15,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (4)
15,56 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 19 мин
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (5)
14,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (7)
16,20
Экономия: -1,25 грн
14,95 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Всего: упаковка (4)
16,34 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (3)
15,56 грн