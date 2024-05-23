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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО квадро 5,8 Ag, №1 - Запорожье (81996) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
1172,00
Экономия: -134,00 грн
1038,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
1146,15
Экономия: -136,54 грн
1009,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
1096,83
Экономия: -83,36 грн
1013,47 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
1192,00
Экономия: -154,00 грн
1038,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
1172,00
Экономия: -134,00 грн
1038,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
1106,62
Экономия: -102,21 грн
1004,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
1086,42
Экономия: -81,47 грн
1004,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
1111,97
Экономия: -102,24 грн
1009,73 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
1140,63
Экономия: -126,81 грн
1013,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
1188,62
Экономия: -179,01 грн
1009,61 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
1039,30
Экономия: -82,85 грн
956,45 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
1172,00
Экономия: -134,00 грн
1038,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -126,00 грн
978,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
877,53
Экономия: -68,71 грн
808,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (1)
1021,68
Экономия: -147,87 грн
873,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
1017,79
Экономия: -91,48 грн
926,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (1)
993,26
Экономия: -66,95 грн
926,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Всего: упаковка (1)
1055,26
Экономия: -120,85 грн
934,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (1)
1055,95
Экономия: -103,64 грн
952,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
1084,82
Экономия: -150,38 грн
934,44 грн