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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО квадро 5,8 Ag, №1 - Киев (81996) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
1118,00
Экономия: -176,99 грн
941,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
999,02
Экономия: -56,40 грн
942,62 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
1118,86
Экономия: -153,06 грн
965,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
1099,95
Экономия: -158,35 грн
941,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
1146,24
Экономия: -205,23 грн
941,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (3)
1141,28
Экономия: -200,27 грн
941,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
1083,59
Экономия: -145,70 грн
937,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
1152,60
Экономия: -211,59 грн
941,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (3)
1098,80
Экономия: -169,19 грн
929,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
Всего: упаковка (1)
1046,68
Экономия: -108,17 грн
938,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (3)
1149,80
Экономия: -208,79 грн
941,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
1056,68
Экономия: -114,28 грн
942,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (1)
1040,91
Экономия: -99,05 грн
941,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (2)
1072,73
Экономия: -131,40 грн
941,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
1011,03
Экономия: -81,73 грн
929,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1014,55
Экономия: -72,84 грн
941,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
1110,88
Экономия: -169,87 грн
941,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 7
Всего: упаковка (1)
1095,91
Экономия: -166,30 грн
929,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
1063,99
Экономия: -125,91 грн
938,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
1017,91
Экономия: -71,29 грн
946,62 грн