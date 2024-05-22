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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО квадро 6,2 Ag, №1 - Львов (80895) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
962,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
1051,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
909,13
Экономия: -63,61 грн
845,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
917,63
Экономия: -74,03 грн
843,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
976,09
Экономия: -126,58 грн
849,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
914,70
Экономия: -75,06 грн
839,64 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
1051,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (1)
906,87
Экономия: -57,85 грн
849,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
944,74
Экономия: -71,04 грн
873,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
961,25
Экономия: -111,27 грн
849,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (2)
942,19
Экономия: -92,21 грн
849,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (1)
971,21
Экономия: -85,73 грн
885,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
917,68
Экономия: -74,19 грн
843,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
955,87
Экономия: -101,32 грн
854,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
919,06
Экономия: -68,20 грн
850,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
889,67
Экономия: -47,38 грн
842,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
977,69
Экономия: -123,14 грн
854,55 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (2)
1128,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
1017,22
Экономия: -163,43 грн
853,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
1026,90
Экономия: -173,11 грн
853,79 грн