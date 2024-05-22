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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО квадро 6,2 Ag, №1 - Киев (80895) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
998,12
Экономия: -143,69 грн
854,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
1026,90
Экономия: -173,11 грн
853,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
1017,22
Экономия: -163,43 грн
853,79 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
1027,12
Экономия: -180,65 грн
846,47 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
1040,01
Экономия: -186,22 грн
853,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
977,69
Экономия: -123,14 грн
854,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
1035,51
Экономия: -181,72 грн
853,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
889,67
Экономия: -47,38 грн
842,29 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
919,06
Экономия: -68,20 грн
850,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
996,52
Экономия: -109,16 грн
887,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (2)
1043,23
Экономия: -189,44 грн
853,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
Всего: упаковка (1)
1012,91
Экономия: -79,90 грн
933,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (1)
968,64
Экономия: -118,66 грн
849,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
917,68
Экономия: -74,19 грн
843,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
916,40
Экономия: -65,79 грн
850,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 9-Ж
Всего: упаковка (1)
1036,48
Экономия: -144,54 грн
891,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
1007,93
Экономия: -154,14 грн
853,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
1030,81
Экономия: -177,02 грн
853,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (1)
971,21
Экономия: -85,73 грн
885,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
955,87
Экономия: -101,32 грн
854,55 грн