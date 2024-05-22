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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО квадро 6,2 Ag, №1 - Днепр (Днепропетровск) (80895) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
1049,06
Экономия: -123,30 грн
925,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
929,69
Экономия: -56,93 грн
872,76 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
1103,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
1151,00
Экономия: -164,00 грн
987,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (2)
998,84
Экономия: -80,14 грн
918,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
Всего: упаковка (1)
1098,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
Всего: упаковка (1)
988,19
Экономия: -138,87 грн
849,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (2)
929,80
Экономия: -136,00 грн
793,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
912,44
Экономия: -70,87 грн
841,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (1)
906,76
Экономия: -65,19 грн
841,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (2)
926,77
Экономия: -85,20 грн
841,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
898,70
Экономия: -57,49 грн
841,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
949,43
Экономия: -100,13 грн
849,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
983,54
Экономия: -134,22 грн
849,32 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (2)
1128,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
991,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (2)
991,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
1030,81
Экономия: -177,02 грн
853,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 9-Ж
Всего: упаковка (1)
1036,48
Экономия: -144,54 грн
891,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
953,22
Экономия: -79,52 грн
873,70 грн