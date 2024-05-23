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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО квадро 4,9 Ag, №1 - Одесса (80894) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
986,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (1)
1074,30 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
1034,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
1095,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (1)
986,50 грн
В других городах:
Жемчужина
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Закрыто Открывается в 05:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
1034,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (2)
1154,68
Экономия: -122,83 грн
1031,85 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
1101,53
Экономия: -105,78 грн
995,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
913,04
Экономия: -68,47 грн
844,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
1087,53
Экономия: -100,45 грн
987,08 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
1121,56
Экономия: -124,69 грн
996,87 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
1029,78
Экономия: -82,09 грн
947,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
Всего: упаковка (1)
1004,46
Экономия: -77,11 грн
927,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
1032,08
Экономия: -109,40 грн
922,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (1)
1022,77
Экономия: -100,09 грн
922,68 грн