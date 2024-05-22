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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО квадро 4,9 Ag, №1 - Киев (80894) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
1101,32
Экономия: -150,66 грн
950,66 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
1082,97
Экономия: -155,90 грн
927,07 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
1114,68
Экономия: -196,05 грн
918,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
1128,27
Экономия: -202,02 грн
926,25 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
1109,06
Экономия: -87,32 грн
1021,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (2)
965,85
Экономия: -51,44 грн
914,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
989,04
Экономия: -73,39 грн
915,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
1081,24
Экономия: -118,44 грн
962,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
1058,30
Экономия: -142,30 грн
916,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
1081,78
Экономия: -166,57 грн
915,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всего: упаковка (1)
989,56
Экономия: -61,40 грн
928,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (2)
1051,48
Экономия: -128,80 грн
922,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (2)
995,32
Экономия: -80,47 грн
914,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
1075,94
Экономия: -148,58 грн
927,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
1093,47
Экономия: -167,22 грн
926,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 7
Всего: упаковка (2)
1078,93
Экономия: -163,72 грн
915,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
1002,17
Экономия: -70,19 грн
931,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
1118,29
Экономия: -192,04 грн
926,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (1)
1012,49
Экономия: -89,37 грн
923,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
1032,08
Экономия: -109,40 грн
922,68 грн