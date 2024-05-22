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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО квадро 4,9 Ag, №1 - Днепр (Днепропетровск) (80894) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
1129,65
Экономия: -132,78 грн
996,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
1009,50
Экономия: -61,81 грн
947,69 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
1087,53
Экономия: -100,45 грн
987,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
913,04
Экономия: -68,47 грн
844,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
1082,61
Экономия: -86,86 грн
995,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
Всего: упаковка (1)
989,21
Экономия: -61,86 грн
927,35 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
1095,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
1074,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
1118,29
Экономия: -192,04 грн
926,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
1075,94
Экономия: -148,58 грн
927,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 7
Всего: упаковка (2)
1078,93
Экономия: -163,72 грн
915,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (2)
1051,48
Экономия: -128,80 грн
922,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
1081,24
Экономия: -118,44 грн
962,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
1058,30
Экономия: -142,30 грн
916,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
1081,78
Экономия: -166,57 грн
915,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всего: упаковка (1)
989,56
Экономия: -61,40 грн
928,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
1128,27
Экономия: -202,02 грн
926,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
1093,47
Экономия: -167,22 грн
926,25 грн