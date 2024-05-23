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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 6 пупочный, №1 - Запорожье (86518) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Героев АТО, 13-В
Всего: упаковка (1)
920,00
Экономия: -123,30 грн
796,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Бойко Вадима, 4
Всего: упаковка (2)
1000,00
Экономия: -203,30 грн
796,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (1)
908,61 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
864,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Семашко, 4
Всего: упаковка (1)
1000,00
Экономия: -203,30 грн
796,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
864,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
755,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 26
Всего: упаковка (1)
729,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (2)
729,10 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом