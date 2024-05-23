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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 4 (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Запорожье (141661) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
841,44
Экономия: -72,26 грн
769,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
541,48
Экономия: -20,98 грн
520,50 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
858,22
Экономия: -105,14 грн
753,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
839,51
Экономия: -91,21 грн
748,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
813,94
Экономия: -72,51 грн
741,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
818,66
Экономия: -101,17 грн
717,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
826,92
Экономия: -83,47 грн
743,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
838,47
Экономия: -69,29 грн
769,18 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (1)
830,07
Экономия: -72,46 грн
757,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
815,44
Экономия: -82,22 грн
733,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
842,64
Экономия: -94,34 грн
748,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
Всего: упаковка (1)
835,58
Экономия: -103,34 грн
732,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
830,44
Экономия: -129,51 грн
700,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
842,00
Экономия: -116,18 грн
725,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
833,45
Экономия: -79,77 грн
753,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
818,11
Экономия: -70,73 грн
747,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
839,91
Экономия: -70,95 грн
768,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
544,86
Экономия: -24,36 грн
520,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
821,41
Экономия: -60,65 грн
760,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
814,41
Экономия: -60,73 грн
753,68 грн