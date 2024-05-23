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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 4 (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Одесса (141661) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
818,27
Экономия: -113,37 грн
704,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
404,04
Экономия: -23,84 грн
380,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
846,58
Экономия: -114,34 грн
732,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
617,74
Экономия: -19,15 грн
598,59 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
810,71
Экономия: -93,22 грн
717,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
847,38
Экономия: -95,06 грн
752,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
Всего: упаковка (1)
834,05
Экономия: -60,86 грн
773,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
835,82
Экономия: -121,24 грн
714,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Измаил, ул. Болградская, 80
Всего: упаковка (1)
821,34
Экономия: -53,50 грн
767,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
843,29
Экономия: -70,10 грн
773,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (1)
830,85
Экономия: -103,92 грн
726,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
Всего: упаковка (1)
829,36
Экономия: -142,55 грн
686,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
832,69
Экономия: -66,72 грн
765,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
720,98
Экономия: -71,38 грн
649,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
834,78
Экономия: -54,36 грн
780,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
833,25
Экономия: -77,72 грн
755,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
852,60
Экономия: -133,20 грн
719,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
828,10
Экономия: -123,20 грн
704,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
832,13
Экономия: -96,67 грн
735,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
819,53
Экономия: -150,82 грн
668,71 грн