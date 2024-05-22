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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 4 (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Львов (141661) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
824,01
Экономия: -112,82 грн
711,19 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (1)
626,90
Экономия: -28,31 грн
598,59 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Ковель, бульв. Леси Украинки, 33
Всего: упаковка (1)
826,29
Экономия: -82,84 грн
743,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
836,22
Экономия: -63,03 грн
773,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
812,76
Экономия: -62,23 грн
750,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
857,74
Экономия: -70,10 грн
787,64 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всего: упаковка (1)
857,81
Экономия: -95,27 грн
762,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
848,75
Экономия: -85,99 грн
762,76 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (1)
820,16
Экономия: -55,47 грн
764,69 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (1)
843,13
Экономия: -62,71 грн
780,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/6
Всего: упаковка (1)
841,63
Экономия: -73,79 грн
767,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
837,54
Экономия: -107,46 грн
730,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Горького Максима, 99
Всего: упаковка (1)
854,04
Экономия: -70,41 грн
783,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (1)
825,43
Экономия: -64,67 грн
760,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
818,42
Экономия: -50,58 грн
767,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (1)
831,96
Экономия: -73,22 грн
758,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (1)
835,74
Экономия: -72,98 грн
762,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
854,69
Экономия: -85,51 грн
769,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Киев, ул. Мрии, 24
Всего: упаковка (1)
548,66
Экономия: -28,16 грн
520,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
637,62
Экономия: -39,03 грн
598,59 грн