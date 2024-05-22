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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 4 (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Киев (141661) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
835,74
Экономия: -100,28 грн
735,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
827,87
Экономия: -126,94 грн
700,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
836,83
Экономия: -120,91 грн
715,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (1)
835,97
Экономия: -78,36 грн
757,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (1)
840,22
Экономия: -53,50 грн
786,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (1)
838,31
Экономия: -50,67 грн
787,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (2)
448,72
Экономия: -14,96 грн
433,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (1)
833,65
Экономия: -88,56 грн
745,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
637,62
Экономия: -39,03 грн
598,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (3)
832,82
Экономия: -115,33 грн
717,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мрии, 24
Всего: упаковка (1)
548,66
Экономия: -28,16 грн
520,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
835,10
Экономия: -134,17 грн
700,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (1)
841,24
Экономия: -108,02 грн
733,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
823,70
Экономия: -106,21 грн
717,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (1)
835,74
Экономия: -72,98 грн
762,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
854,69
Экономия: -85,51 грн
769,18 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (1)
831,96
Экономия: -73,22 грн
758,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (1)
825,43
Экономия: -64,67 грн
760,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
818,42
Экономия: -50,58 грн
767,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (1)
856,29
Экономия: -90,32 грн
765,97 грн