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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 4 (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Харьков (141661) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
852,68
Экономия: -151,88 грн
700,80 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
846,26
Экономия: -104,38 грн
741,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (1)
734,39
Экономия: -108,16 грн
626,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
555,89
Экономия: -35,39 грн
520,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (1)
828,42
Экономия: -67,66 грн
760,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
705,71
Экономия: -50,35 грн
655,36 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
828,68
Экономия: -80,52 грн
748,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
827,39
Экономия: -116,20 грн
711,19 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
846,66
Экономия: -84,05 грн
762,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (2)
823,93
Экономия: -70,25 грн
753,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
852,44
Экономия: -79,25 грн
773,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 17:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (1)
811,58
Экономия: -87,80 грн
723,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
810,48
Экономия: -56,80 грн
753,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
544,81
Экономия: -24,31 грн
520,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
725,27
Экономия: -81,54 грн
643,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
849,79
Экономия: -101,49 грн
748,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
836,76
Экономия: -72,07 грн
764,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
718,91
Экономия: -66,29 грн
652,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
Всего: упаковка (1)
854,45
Экономия: -85,27 грн
769,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
828,26
Экономия: -95,04 грн
733,22 грн