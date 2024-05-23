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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 3 (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Запорожье (141660) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
830,92
Экономия: -72,18 грн
758,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
627,32
Экономия: -28,73 грн
598,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
545,59
Экономия: -25,09 грн
520,50 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
634,21
Экономия: -35,62 грн
598,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
810,40
Экономия: -70,10 грн
740,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
631,51
Экономия: -32,92 грн
598,59 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (1)
830,07
Экономия: -72,46 грн
757,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
539,50
Экономия: -19,00 грн
520,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
842,64
Экономия: -94,34 грн
748,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
813,70
Экономия: -126,89 грн
686,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
858,70
Экономия: -132,88 грн
725,82 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
446,22
Экономия: -20,72 грн
425,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
848,02
Экономия: -147,09 грн
700,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
850,59
Экономия: -81,41 грн
769,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
444,26
Экономия: -18,76 грн
425,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (1)
829,32
Экономия: -128,39 грн
700,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
840,15
Экономия: -70,97 грн
769,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
840,48
Экономия: -101,81 грн
738,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
819,53
Экономия: -150,82 грн
668,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
815,36
Экономия: -94,72 грн
720,64 грн