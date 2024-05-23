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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 3 (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Одесса (141660) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
835,10
Экономия: -115,70 грн
719,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (4)
539,71
Экономия: -19,21 грн
520,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
853,00
Экономия: -161,10 грн
691,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
829,52
Экономия: -112,03 грн
717,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
827,39
Экономия: -94,17 грн
733,22 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
Всего: упаковка (1)
441,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
Всего: упаковка (1)
834,05
Экономия: -60,86 грн
773,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Измаил, ул. Болградская, 80
Всего: упаковка (1)
838,23
Экономия: -54,60 грн
783,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
830,12
Экономия: -110,72 грн
719,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
832,69
Экономия: -66,72 грн
765,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
443,75
Экономия: -18,25 грн
425,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
814,02
Экономия: -53,26 грн
760,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
Всего: упаковка (1)
547,51
Экономия: -27,01 грн
520,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
828,10
Экономия: -123,20 грн
704,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
815,36
Экономия: -94,72 грн
720,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
819,53
Экономия: -150,82 грн
668,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
850,75
Экономия: -105,66 грн
745,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
Всего: упаковка (1)
440,48
Экономия: -14,98 грн
425,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
850,59
Экономия: -81,41 грн
769,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
813,70
Экономия: -126,89 грн
686,81 грн