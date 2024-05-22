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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 3 (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Львов (141660) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 28-А
Всего: упаковка (1)
778,89
Экономия: -66,69 грн
712,20 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Ковель, бульв. Леси Украинки, 33
Всего: упаковка (1)
843,29
Экономия: -84,55 грн
758,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
819,37
Экономия: -61,76 грн
757,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
840,45
Экономия: -68,68 грн
771,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
Всего: упаковка (1)
841,60
Экономия: -86,07 грн
755,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мира, 4-А
Всего: упаковка (1)
545,12
Экономия: -24,62 грн
520,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всего: упаковка (1)
858,06
Экономия: -95,30 грн
762,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
810,64
Экономия: -60,11 грн
750,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
831,64
Экономия: -84,26 грн
747,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (1)
713,16
Экономия: -48,22 грн
664,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/6
Всего: упаковка (1)
841,63
Экономия: -73,79 грн
767,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
832,21
Экономия: -113,61 грн
718,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
746,18
Экономия: -95,74 грн
650,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Горького Максима, 99
Всего: упаковка (1)
854,04
Экономия: -70,41 грн
783,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
830,12
Экономия: -110,72 грн
719,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (1)
831,96
Экономия: -73,22 грн
758,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (1)
712,07
Экономия: -62,18 грн
649,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
837,46
Экономия: -50,74 грн
786,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всего: упаковка (1)
822,12
Экономия: -95,19 грн
726,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Киев, ул. Симиренко, 2/19
Всего: упаковка (1)
840,69
Экономия: -90,16 грн
750,53 грн