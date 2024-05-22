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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 3 (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Киев (141660) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
494,32
Экономия: -19,06 грн
475,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
835,74
Экономия: -100,28 грн
735,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
811,19
Экономия: -124,38 грн
686,81 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (1)
835,97
Экономия: -78,36 грн
757,61 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (1)
816,85
Экономия: -30,13 грн
786,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
838,01
Экономия: -51,29 грн
786,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мрии, 24
Всего: упаковка (1)
548,66
Экономия: -28,16 грн
520,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
451,15
Экономия: -17,39 грн
433,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 2/19
Всего: упаковка (1)
840,69
Экономия: -90,16 грн
750,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всего: упаковка (1)
822,12
Экономия: -95,19 грн
726,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (1)
712,07
Экономия: -62,18 грн
649,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
837,46
Экономия: -50,74 грн
786,72 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 294/1
Всего: упаковка (1)
853,96
Экономия: -70,33 грн
783,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
840,15
Экономия: -74,18 грн
765,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (1)
831,96
Экономия: -73,22 грн
758,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (2)
835,82
Экономия: -103,58 грн
732,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
857,58
Экономия: -102,05 грн
755,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
827,31
Экономия: -46,89 грн
780,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
Всего: упаковка (1)
824,17
Экономия: -63,41 грн
760,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
549,34
Экономия: -28,84 грн
520,50 грн