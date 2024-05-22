Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи противогрыжевыеБАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 3 (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Харьков (141660) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
837,75
Экономия: -64,56 грн
773,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
846,26
Экономия: -104,38 грн
741,88 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
854,69
Экономия: -102,37 грн
752,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (1)
734,39
Экономия: -108,16 грн
626,23 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (1)
828,42
Экономия: -67,66 грн
760,76 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
828,27
Экономия: -59,09 грн
769,18 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
828,68
Экономия: -80,52 грн
748,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
636,12
Экономия: -37,53 грн
598,59 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
829,75
Экономия: -82,37 грн
747,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
534,74
Экономия: -24,15 грн
510,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
810,64
Экономия: -63,26 грн
747,38 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
852,44
Экономия: -79,25 грн
773,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (1)
617,51
Экономия: -18,92 грн
598,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
843,77
Экономия: -77,80 грн
765,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
Всего: упаковка (1)
837,23
Экономия: -83,55 грн
753,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Всего: упаковка (1)
832,35
Экономия: -105,42 грн
726,93 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
840,48
Экономия: -101,81 грн
738,67 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (1)
829,32
Экономия: -128,39 грн
700,93 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
840,15
Экономия: -70,97 грн
769,18 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
446,22
Экономия: -20,72 грн
425,50 грн