Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи противогрыжевыеБАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 1 (353) пупочный с ребрами жесткости, №1 - Днепр (Днепропетровск) (108906) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
615,22
Экономия: -28,18 грн
587,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
Всего: упаковка (1)
319,37
Экономия: -21,10 грн
298,27 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
387,15
Экономия: -56,16 грн
330,99 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом