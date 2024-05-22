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CITO TEST ROTA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ РОТАВИРУСОВ тест-система, №1 - Харьков (103735) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (1)
280,05
Экономия: -8,40 грн
271,65 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (1)
282,00
Экономия: -8,46 грн
273,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
279,10
Экономия: -8,37 грн
270,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
254,90
Экономия: -7,65 грн
247,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
288,55
Экономия: -8,66 грн
279,89 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
283,50
Экономия: -8,50 грн
275,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
282,00
Экономия: -8,46 грн
273,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
260,65
Экономия: -7,82 грн
252,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (1)
250,95
Экономия: -7,53 грн
243,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
Всего: упаковка (1)
238,75
Экономия: -7,16 грн
231,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
256,80
Экономия: -7,70 грн
249,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
289,35
Экономия: -8,68 грн
280,67 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
Всего: упаковка (1)
278,25
Экономия: -8,35 грн
269,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гната Юры, 20
Всего: упаковка (1)
273,40
Экономия: -8,20 грн
265,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 1/102
Всего: упаковка (1)
234,95
Экономия: -7,05 грн
227,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
Всего: упаковка (1)
256,90
Экономия: -7,71 грн
249,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
Всего: упаковка (1)
279,50
Экономия: -8,38 грн
271,12 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Магистральная, 40
Всего: упаковка (1)
273,40
Экономия: -8,20 грн
265,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -8,22 грн
265,78 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (1)
282,00
Экономия: -8,46 грн
273,54 грн