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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 5 серый, №1 - Львов (475475) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
948,00
Экономия: -282,00 грн
666,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
682,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
735,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
546,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Любинская, 104
Всего: упаковка (1)
867,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
651,70 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (2)
948,00
Экономия: -282,00 грн
666,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
882,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 02 мин
Бережаны, пл. Рынок, 8
Всего: упаковка (1)
437,09
Экономия: -2,40 грн
434,69 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Стуса Василия, 1
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -173,00 грн
666,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 8
Всего: упаковка (2)
948,00
Экономия: -282,00 грн
666,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 02 мин
Галич, ул. Коновальца, 13
Всего: упаковка (1)
434,18
Экономия: -1,12 грн
433,06 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 02 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 26
Всего: упаковка (1)
830,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 02 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
874,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 02 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
821,61
Экономия: -1,62 грн
819,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Тернополь, ул. Купчинского, 14-В
Всего: упаковка (1)
877,40 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 14
Всего: упаковка (1)
826,61
Экономия: -2,54 грн
824,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
882,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Луцк, просп. Грушевского Президента, 22-Б
Всего: упаковка (1)
877,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
873,24 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 02 мин
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
827,34
Экономия: -8,37 грн
818,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (1)
879,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Волочиск, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (1)
875,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (1)
883,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (1)
877,93 грн