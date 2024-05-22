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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 5 серый, №1 - Киев (475475) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
885,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
884,04 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -282,00 грн
666,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
876,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
874,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
877,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
879,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
883,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
874,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
378,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 21
Всего: упаковка (1)
378,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
877,95 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
867,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (1)
378,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рудницкого Степана, 13
Всего: упаковка (2)
397,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
Всего: упаковка (2)
378,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
873,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 36
Всего: упаковка (1)
378,42 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
840,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
876,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
416,26 грн