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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 5 серый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (475475) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
883,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
877,02 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -282,00 грн
666,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (2)
839,00
Экономия: -173,00 грн
666,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
885,40 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (1)
378,42 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Черкасское, ул. Лесная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -282,00 грн
666,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
881,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
885,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Шевченко, 107/2
Всего: упаковка (1)
839,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Защитников Украины, 15/1
Всего: упаковка (1)
877,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Покровское, ул. Центральная, 17
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -282,00 грн
666,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
879,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (1)
876,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (1)
879,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
880,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
880,63 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 19:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (1)
884,49 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Градижск, ул. Киевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -173,00 грн
666,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Градижск, перек. Киевская / Репина, 45/15
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -173,00 грн
666,00 грн